Основное время матча ЧМ Дания – Хорватия 1 июля завершилось ничьей Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Основное время матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" завершилось ничьей 1 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Сегодня проходит матч между Хорватией и Данией. Победитель сыграет в четвертьфинале со сборной России, которая вышла в 1/4, обыграв сборную Испании в результате пенальти.

Датчанин Матиас Йёргенсен открыл счет на первой минуте, хорват Марио Манджукич на четвертой забил ответный гол – 1:1, командам предстоит решить исход турнира в дополнительное время. За игрой на стадионе наблюдают 40,85 тысяч зрителей.