МВД не выявило нарушений во время матча Дания-Хорватия на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МВД не выявило нарушений во время матча Дания-Хорватия на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

"При проведении мероприятия существенных нарушений правопорядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля в Нижнем Новгороде состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ между сборными Дании и Хорватии. Встреча завершилась победой Хорватии по итогам серии пенальти.