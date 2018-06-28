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Общество

МВД не выявило нарушений во время матча Дания-Хорватия на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля

02 июля 2018 09:47  [359] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МВД не выявило нарушений во время матча Дания-Хорватия на "Стадионе Нижний Новгород" 1 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

"При проведении мероприятия существенных нарушений правопорядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля в Нижнем Новгороде состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ между сборными Дании и Хорватии. Встреча завершилась победой Хорватии по итогам серии пенальти.

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