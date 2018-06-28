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Происшествия

Медпомощь потребовалась нижегородской болельщице на фан-зоне во время матча Россия-Испания 1 июля

02 июля 2018 12:12  [16] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Медицинская помощь потребовалась болельщице на фан-зоне в Нижнем Новгороде во время трансляции матча Россия-Испания. Об этом сообщили очевидцы, которые в этот момент находились на территории фестиваля болельщиков на пл. Минина и Пожарского 1 июля 2018 года.

По словам очевидцев, девушка стояла в толпе болельщиков. Почувствовав недомогание, она вместе с подругой вышла к магазину сувенирной продукции, где сотрудники помогали ей до прихода бригады скорой помощи, девушке принесли воду и раскладной стул. Болельщица почувствовала себя еще хуже и ее на несколько минут перенесли в магазин. Из-за большого количества людей, медработники не сразу смогли подойти к девушке и оказать необходимую помощь. Им пришлось проходить к пострадавшей через ограждения и служебный вход со стороны кремля. Носилки не потребовались, девушку привели в сознание нашатырным спиртом.

Очевидцы также отметили, что стояла очень жаркая погода, большая часть фан-зоны находилась под солнцем, и многие чувствовали недомогание в этот день. Матч длился 120 минут, после чего последовала серия пенальти.

Напомним, Россия обыграла команду Испании в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу по итогам серии пенальти. Теперь россиянам предстоит сыграть в 1/4 финала с победителем другого матча – сборной Хорватии 7 июля в 21:00 в Сочи.

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Теги:
ЧМ-2018
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