Медпомощь потребовалась нижегородской болельщице на фан-зоне во время матча Россия-Испания 1 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Медицинская помощь потребовалась болельщице на фан-зоне в Нижнем Новгороде во время трансляции матча Россия-Испания. Об этом сообщили очевидцы, которые в этот момент находились на территории фестиваля болельщиков на пл. Минина и Пожарского 1 июля 2018 года.



По словам очевидцев, девушка стояла в толпе болельщиков. Почувствовав недомогание, она вместе с подругой вышла к магазину сувенирной продукции, где сотрудники помогали ей до прихода бригады скорой помощи, девушке принесли воду и раскладной стул. Болельщица почувствовала себя еще хуже и ее на несколько минут перенесли в магазин. Из-за большого количества людей, медработники не сразу смогли подойти к девушке и оказать необходимую помощь. Им пришлось проходить к пострадавшей через ограждения и служебный вход со стороны кремля. Носилки не потребовались, девушку привели в сознание нашатырным спиртом.

Очевидцы также отметили, что стояла очень жаркая погода, большая часть фан-зоны находилась под солнцем, и многие чувствовали недомогание в этот день. Матч длился 120 минут, после чего последовала серия пенальти.



Напомним, Россия обыграла команду Испании в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу по итогам серии пенальти. Теперь россиянам предстоит сыграть в 1/4 финала с победителем другого матча – сборной Хорватии 7 июля в 21:00 в Сочи.