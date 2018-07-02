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Общество

Учебная тревога прошла в нижегородском ТРЦ "Жар-птица" утром 2 июля

02 июля 2018 12:58  [81] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Учебная тревога была организована в торгово-развлекательном центре "Жар-птица" в Нижнем Новгороде утром 2 июля 2018 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил руководитель технической службы ТРЦ Андрей Исупов.

Он пояснил, что 2 июля проходила внутренняя проверка пожарной безопасности центра, которая началась утром в 08:10 и завершилась через несколько минут. "Проверяли системы пожарной безопасности перед открытием ТРЦ. В связи с трагедией в Кемерове было принято решение один раз в квартал проводить подобные учебные тревоги", - рассказал он.

Исупов также добавил, что эвакуировать сотрудников или посетителей не потребовалось ввиду того, что проверка была организована до открытия "Жар-птицы".

Напомним, эвакуация нижегородского аэропорта "Стригино" произошла вечером 27 июня из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации.

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