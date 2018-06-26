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Происшествия

Эвакуация нижегородского аэропорта "Стригино" произошла вечером 27 июня из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

28 июня 2018 08:56  [413] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Эвакуация нижегородского аэропорта "Стригино" произошла вечером 27 июня из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно информации, около 17:50 на территории аэропорта сработала пожарная сигнализация. Весь персонал и находившиеся в аэропорту пассажиры были эвакуированы.

"Сигнал был ложным и почти сразу же людей запустили обратно, работа аэропорта была восстановлена. Никаких задержек рейсов из-за этого не произошло", - отметили в пресс-службе "Стригино".

Напомним, в этот день в 21:00 на "Стадионе Нижний Новгород" проходил матч группового этапа Чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Коста-Рики. Игра закончилась со счётом 2:2.

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