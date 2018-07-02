Строительство второго детского сада началось в жилом комплексе "Окский берег" в Богородском районе Нижегородской области Общество

Строительство второго детского сада началось в жилом комплексе "Окский берег" в Богородском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба комплекса сообщила 2 июня 2018 года.

Согласно информации, детсад рассчитан на 250 воспитанников, включая детей ясельного возраста. Расположен он будет со стороны арзамассского направления, так как сейчас идет активная застройка именно этой части "Окского берега". По условиям контракта, работы будут завершены до конца декабря 2018 года.

"Уже сейчас работа на строительной площадке идет ударными темпами, поскольку мы понимаем важность данного социального объекта и ограничены жесткими контрактными сроками. Для оптимизации производственных процессов было принято решение использовать в строительстве материалы собственного изготовления, которые выпускаются на нашем комплексе ЖБИ. Это дает нам уверенность в обеспечении качества продукции и соблюдении сроков поставки на наши объекты", - сказал технический директор ИГК "ЭкоГрад" Алексей Отставнов.

Открытие первого детского сада в ЖК "Окский берег" состоялось 5 марта.