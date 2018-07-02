Экс-руководитель "Иннополиса" Игорь Носов назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области Политика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-руководитель "Иннополиса" Игорь Носов назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области. Соответствующий указ подписан врио губернатором Глебом Никитиным 2 июля 2018 года.

Носов стал седьмым из восьми замов, которых предполагает новая структура регионального кабина. Как сообщает пресс-служба облправительства, в блок под руководством нового и.о. заместителя вошли министерство финансов, министерство экономического развития и инвестиций, министерство имущественных и земельных отношений, министерство информационных технологий и связи. Таким образом, вакантным сейчас остается место заместителя по блоку внутренней политики. Напомним, ранее этот блок возглавлял Роман Антонов.

Комментируя кадровое решение, Никитин подчеркнул, что за Игорем Носовым – успешные инновационные проекты по формированию особых экономических зон.

"Возглавляемые им в разное время ОЭЗ "Алабуга" и "Иннополис" неоднократно признавались лучшими особыми экономическими зонами в стране, "Алабуга" получала такой статус, в том числе, на территории Европы. Нижегородская область имеет все шансы войти в 20-ку наиболее привлекательных для инвесторов регионов, и я уверен, что опыт Игоря Николаевича поможет нам в достижении этой цели", - заявил глава региона.

СПРАВКА:

Игорь Николаевич Носов родился 20 апреля 1978 года. Окончил Кембриджский университет (Великобритания) по программе "Менеджмент", Юридический институт МВД РФ по специальности "Юриспруденция". Защитил степень MBA в Университете штата Колорадо (США), степень MPA (Master in Public Management) в РАНХиГС.

В 2002-2007 гг. работал в российском представительстве компании Philip Morris International, в 2007-2008 гг. являлся заместителем руководителя ОЭЗ "Алабуга", в 2008-2010 гг. – руководителем ОЭЗ "Алабуга", в 2010 г. – заместителем генерального директора ОАО "ОЭЗ", в 2010 – 2012 гг. – первым заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан, в 2012-2013 гг. – заместителем руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. С марта 2013 года возглавлял АО "ОЭЗ "Иннополис".

Лауреат премии президиума Российской академии наук, член совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг". В ноябре 2016 года включен в состав "первой сотни" резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

Женат, воспитывает двоих сыновей.