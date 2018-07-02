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Спорт

Более 400 тысяч человек посетило фан-зону в Нижнем Новгороде за 15 июня – 1 июля

02 июля 2018 17:48  [65] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Более 400 тысяч человек посетило фан-зону в Нижнем Новгороде с начала Чемпионата мира по футболу. Об этом директор нижегородской Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Екатерина Толокнова сообщила журналистам 2 июля 2018 года.

"Это очень хорошая цифра при максимальной вместимости площадки в 15 тысяч. Честно говоря, мы за весь Чемпионат ожидали не более 200 тысяч человек, но настолько большой интерес со стороны и нижегородцев, и гостей, что мы уже несколько раз били рекорды по нашей собственной посещаемости, то есть 15 тысяч человек единовременно у нас уже набиралось неоднократно", - отметила Толокнова.

Она добавила, что в связи с выходом России в четвертьфинал в расписании работы дирекции появится еще один "пиковый" день – 7 июля. Центр Нижнего Новгорода, по информации Толокновой, в этот день тоже будет перекрыт в целях безопасности людей.

"В данный момент мы занимаемся нормативно-правовой базой, чтобы урегулировать ряд моментов, связанных с перекрытиями. Когда мы закончим изменять все нормативно-правовые акты, мы опубликуем информацию", - сказала Екатерина Толокнова. Она также посоветовала болельщикам приходить в фан-зону примерно за полтора часа до начала матча, поскольку территория заполняется быстро и существует риск опоздать на начало матча или не попасть на него вовсе из-за заполненности площадки.

Напомним, Россия обыграла команду Испании после серии пенальти в матче 1 июля, выйдя в четвертьфинал турнира. 7 июля российская сборная сыграет с командой Хорватии, которая 1 июля обыграла Данию.

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Теги:
ЧМ-2018
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