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Бизнес

"ЭКОИН-НОРСИ" обратилось в суд с иском о признании банкротом водоканала г.Кстово Нижегородской области

03 июля 2018 10:53  [442] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Экологический инвестор-НОРСИ" ("ЭКОИН-НОРСИ") обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о признании банкротом МУП "Городской водоканал" города Кстово". Об этом сообщается в материалах суда.

Заявление поступило в суд 15 июня. 2 июля решением суда дело оставлено без движения в связи с тем, что заявителем не представлены доказательства невозможности удовлетворения требований в ходе исполнительного производства путём обращения взыскания на имущество должника. Устранить нарушения заявителю предложено до 2 июля.

Согласно документации, сумма долга МУП перед истцом составляет 16,74 млн рублей.

Напомним, что экс-глава администрации Кстовского района Кирилл Культин обвиняется в получении взятки от основного кредитора банкротящегося муниципального водоканала. Как следовало из оглашенного в суде обвинительного заключения, деньги подсудимому передавал директор и владелец ООО "Водоканал Кстовского района" Олег Захаров. МУП "Водоканал" было признано банкротом в начале 2014 года, Захаров является основным кредитором должника, вошедшего в процедуру конкурсного производства.

СПРАВКА:
По информации на сайте администрации Кстовского района, ООО "Экологический инвестор-НОРСИ" ("ЭКОИН-НОРСИ") образовано в 2003 году. Предприятие является одной из сервисных структур ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Директор - Александр Сивков Александр.

ООО "ЭКОИН-НОРСИ" осуществляет забор речной воды на водозаборных сооружениях, расположенных на берегу р.Волга, и ее подачу по магистральным коллекторам абонентам, в число которых входят ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегород-нефтеоргсинтез", МУП "Водоканал" Кстовского района г.Кстово, ОАО "РЖД", ОАО "ТГК № 6", ООО "Сибур-Кстово", предприятия промышленной зоны. Предприятие ведет прием и очистку сточных вод на биологических очистных сооружениях, их обеззараживание и сброс в р.Волгу в соответствии с нормативными требованиями природоохранного законодательства.

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