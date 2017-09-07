"Денег я не брал – это провокация тех, кто хочет забрать водоканал в частные руки", - Кирилл Культин Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Денег я не брал – это провокация тех, кто хочет забрать водоканал в частные руки", - сказал задержанный по подозрению в получении взятки глава администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилл Культин. Об этом он заявил журналистам перед заседанием суда 8 сентября 2017 года.

По его словам, определенные люди используют банкротство водоканала в личных целях, искусственно наращивая долги, которые, по его данным, на сегодняшний день составляют порядка 300 млн рублей. Он также отметил, не называя конкретных лиц, что их не устраивает результат объединения кстовских администраций.

"Деньги я не брал. Моих отпечатков нигде нет. Считаю себя виноватым только перед теми, кто мне доверял и перед моей семьей, что оказался в данном статусе", - сказал Культин.

Московский районный суд должен 8 сентября определить меру пресечения в отношении Культина.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали главу администрации Кстовского района Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия.

Напомним также, что земское собрание Кстовского района Нижегородской области утвердило структуру объединенной администрации в конце августа 2017 года.