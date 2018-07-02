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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Анастии Клементьевой

03 июля 2018 13:37  [91] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде 23-летней Анастии Клементьевой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 3 июля 2018 года.

Согласно информации, девушка 1 июля около 02:00 ночи уехала из кафе в Автозаводском районе и пропала.

Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, волосы короткие светлые, глаза серые. Была одета в розовую футболку, черные кроссовки, шорты. При себе имела сотовый телефон.

Особые приметы: татуировки на животе в виде розы и на лопатке в виде надписи "remember me".

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

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