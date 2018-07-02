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Общество

Движение общественного транспорта временно изменилось в Автозаводском районе с 3 июля

03 июля 2018 13:41  [532] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение общественного транспорта изменилось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в связи с проведением ремонтных работ "Нижегородского водоканала" с 3 июля 2018 года. Об этом сообщило управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, до момента окончания работ движение автобусов по маршрутам №№ 40 и 69 будет организовано по ул. Героя Шнитникова и ул. Веденяпина в обоих направлениях с введением остановочных пунктов в районе домов 10 и 22 по ул. Шнитникова, дома 32 по ул. Веденяпина, дома 60А по Южному шоссе.

"Путь следования маршрута № Т-40 рекомендуется сократить до остановочного пункта "Улица Янки Купалы", - говорится в сообщении.

Срок окончания ремонтных работ управление не сообщило.

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