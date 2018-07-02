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Происшествия

Следователи выясняют причину гибели двух женщин в г. Бор Нижегородской области

03 июля 2018 18:20  [76] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи СУ СК РФ выясняют причину гибели двух женщин в г. Бор Нижегородской области. Об этом пресс-служба управления сообщила 3 июля 2018 года.

Согласно информации, ночью 1 июня в доме в д. Липово произошло возгорание. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух женщин 1929 и 1969 годов рождения. При осмотре их тел следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

По предварительным данным, очаг пожара располагался на чердаке деревянного дома, там же обнаружено и тело 49-летней женщины, тело пенсионерки находилось в одной из комнат дома. Следователи не исключают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, одна из погибших курила. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причин пожара.

Предварительно, в ночь трагедии в доме находился 61-летний хозяин дома, его престарелая мать, бывшая жена и соседка. Хозяин и 56-летняя женщина, проснувшись от задымления, смогли выбежать из дома, а две женщины погибли. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

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