Нижегородское "Теплоэнерго" получило награду "Надежный партнер" от "ЭнергосбыТ Плюс" Бизнес

Нижегородское АО "Теплоэнерго" получило награду "Надежный партнер" от ОАО "ЭнергосбыТ Плюс". Об этом пресс-служба энергосбытовой компании сообщила 4 июля 2018 года.

Согласно информации, "ЭнергосбыТ Плюс" (входит в Группу "Т Плюс") назвало пятерку крупных промышленных потребителей с наиболее высокой платежной дисциплиной и ответственным отношением к потреблению энергоресурсов. Клиентов энергосбытовой компании поощрили в рамках состоявшейся 3 июля в Москве церемонии награждения победителей V федеральной акции "Надежный партнер". В их число вошло нижегородское АО "Теплоэнерго". Награду получил генеральный директор компании Александр Котельников.

За многолетнее продуктивное сотрудничество лауреатов поблагодарила директор по работе с дебиторской задолженностью ЭнергосбыТ Плюс Марианна Кобякова. В периметре Группы "Т Плюс" звания "Надежный партнер" наряду с АО "Теплоэнерго" (Нижний Новгород) удостоены: АО "Водоканал" (Каменск-Уральский), МУП "Ижводоканал" (Ижевск), ООО "Сыктывкарский молочный завод" (Сыктывкар), ООО "Экском" (Пермь).

Целью проекта "Надежный партнер" является формирование, поддержание и развитие партнерских отношений между поставщиками и потребителями топливно-энергетических ресурсов и услуг ЖКХ. Инициатива реализуется при поддержке комитета по экономической политике Совета Федерации.

"Наша цель – наладить доверительные, комфортные отношения со всеми добросовестными клиентами. Мы всегда открыты к диалогу с теми, кто демонстрирует конструктив, и готовы идти навстречу в сложных ситуациях. Призываю всех наших потребителей "тянуться" вслед за пятеркой лучших и убедиться, что партнерство – лучший выход для всех сторон", – сказала Кобякова.