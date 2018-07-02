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Общество

Мэр Нижнего Новгорода предложил руководителям предприятий сократить рабочий день 6 июля из-за ЧМ-2018

04 июля 2018 13:26  [145] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил руководителям городских предприятий сократить рабочий день 6 июля в связи с ЧМ-2018. Об этом он сообщил на брифинге 4 июля 2018 года.

"6 июля проходит последний матч. Время матча приходится на завершение рабочего дня - на 17 часов. Уже с пяти утра будут введены ограничения по движению. Это приведет к серьезному неудобству для жителей города. Учитывая завершение рабочего дня и тех, кто планировал поехать за город в Борском направлении, будет затруднение в движении. Я бы хотел обратиться к руководителям предприятий по сокращению рабочего дня, такая практика во многих городах применяется. Также хочу обратиться к жителям для того, чтобы они могли спланировать свои планы и не потратить время в многочасовых пробках", - заявил Панов.

Глава города дал поручение главам районов провести разъяснительные встречи с руководителями предприятий по вопросу сокращения рабочего дня.

Напомним, 6 июля, в пятницу, в 17:00 на стадионе "Нижний Новгород" пройдет матч между сборными Уругвая и Франции, а в 21:00 в фан-зоне на пл. Минина можно будет увидеть игру сборных Бразилии и Бельгии.

Напомним также, что в прошлую пятницу, 29 июня, пробка в сторону г. Бор из Нижнего Новгорода начиналась в первом в первом микрорайоне Мещерского озера – недалеко от КПП, перекрывающего въезд на территорию около "Стадиона Нижний Новгород".

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