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Общество

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду в Нижегородской области 5 июля

04 июля 2018 14:43  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют прохладную и облачную погоду в Нижегородской области 5 июля. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 4 июля 2018 года.

Согласно информации, 4 июля при юго-западном ветре воздух прогреется до +22°…+25°, температура воздуха ночью около +15°. Днем при переменной облачности местами прогремят грозы.

5 июля ожидается прохладная и облачная погода, в дневные часы всего +20°…+23°, минимальные значения ночью +12°…+15°. Местами дожди. Ветер юго-западный, умеренный.

С 6 по 8 июля сохранится пониженный фон атмосферного давления. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха к полудню ожидается +24°…+26°, к 8 июня прогнозируется до +27°, ночью +13°…+16°. Ветер юго-западный, умеренный.

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