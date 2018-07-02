Синоптики прогнозируют пасмурную погоду в Нижегородской области 5 июля

Фото:
Синоптики прогнозируют прохладную и облачную погоду в Нижегородской области 5 июля. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 4 июля 2018 года.
Согласно информации, 4 июля при юго-западном ветре воздух прогреется до +22°…+25°, температура воздуха ночью около +15°. Днем при переменной облачности местами прогремят грозы.
5 июля ожидается прохладная и облачная погода, в дневные часы всего +20°…+23°, минимальные значения ночью +12°…+15°. Местами дожди. Ветер юго-западный, умеренный.
С 6 по 8 июля сохранится пониженный фон атмосферного давления. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха к полудню ожидается +24°…+26°, к 8 июня прогнозируется до +27°, ночью +13°…+16°. Ветер юго-западный, умеренный.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+