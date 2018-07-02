Проект изменений о поддержке инвесторов для достройки проблемных домов поступил в ЗС НО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект изменений о поддержке инвесторов для достройки проблемных домов поступил в Законодательное собрание Нижегородской области (ЗС НО). Об этом сообщается в документах на сайте Заксобрания.

2 июля 2018 года врио губернатора Глеб Никитин внес проект правок в региональный закон о регулировании земельных отношений (№192) и в закон о мерах господдержки обманутых дольщиков (№144).

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 5 части 4 статьи 81 закона области №192, установив, что предоставление земельных участков, находящихся в собственности региона, а также собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестпроектов допускается в случае, если такие проекты предполагают достройку объектов жилищного строительства, застройщики которых признаны банкротами.

Вместе с тем, предлагается внести уточнения в часть 41 статьи 81, устанавливающую обязательство инициатора проекта по внесению разницы между рыночной стоимостью земельного участка, предоставляемого в аренду без торгов, и объемом господдержки, необходимой для завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.

Данный законопроект прошел процедуру оценки регулирующего воздействия. По проекту документа поступили предложения представителей инициативной группы дольщиков ЖК "На Гончарова", которые частично учтены.

Согласно данным оценки регулирующего воздействия, указанные дольщики отмечали, что первоначальная редакция проекта закона была направлена только на оказание содействия участникам долевого строительства ЖК "Новинки Smart City". В результате минстрой предусмотрел расширение перечня мер господдержки с учетом применения механизмов, предусмотренных параграфом 7 ФЗ о банкротстве, которые позволяют осуществить завершение строительства "проблемных домов", в том числе объектов ЖК "На Гончарова".

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать решению проблем более 1500 обманутых дольщиков.

Напомним также, в конце 2017 года регионе получил 133 га федеральных земель (четыре участка), деньги от реализации которых намерен потратить на достройку проблемных домов. Первый аукцион (по участку в п. Ройка Кстовского района) должен был пройти в марте, однако потом его проведение перенесли сначала на второй квартал, а затем на осень. Причиной переноса аукциона по первому участку стала необходимость внесения изменения в правила землепользования и застройки. Для проведения аукционов по остальным трем требуется внесение изменений в региональное законодательство.