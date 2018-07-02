Нижегородский облизбирком представил двух новых членов комиссии на заседании 4 июля Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына представила двух новых членов комиссии на заседании 4 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании.



Кислицына напомнила, что три члена облизбиркома покинули состав из-за того, что находятся в подчинении у кандидата в губернаторы Нижегородской области – врио губернатора региона Глеба Никитина. Им на замену пока пришли только два новых членов облизбиркома – Сергей Румянцев и Елена Епсилова.



"Сегодня они впервые присутствовали на нашем заседании. В настоящее время новые члены комиссии определятся с теми направлениями, которые были бы им интересны в рамках деятельности облизбиркома. Они уже вошли в состав рабочей группы по жалобам, данное постановление было принято. Думаю, что все интересы, которые у них будут, мы сможем реализовать. В ближайшее время ждем назначения от политической партии "Единая Россия", член которой также покинул наш состав", - отметила Оксана Кислицына.

На заседании также обсуждались текущие вопросы по изменениям в составы ТИКов.



Напомним, Елена Епсилова является сотрудником государственно-правового департамента Нижегородской области (выдвинута Земским собранием Ветлужского района), Сергей Румянцев – директор АНО "Центр Прикладных и Социальных Исследований и Программ" (выдвинут Земским собранием Ковернинского района). В конце июня были прекращены полномочия членов облизбиркома: замминистра внутренней политики Маргариты Красилевской, директора правового департамента облправительства Леонида Литвиненко и руководителя аппарата регионального кабмина Александра Щелокова.