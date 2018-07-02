Последние новости рубрики Политика
04 июля 2018 18:01  [65] Нижегородский облизбирком представил двух новых членов комиссии на заседании 4 июля
04 июля 2018 13:12  [240] Рассмотрение жалобы на решение суда об изъятии квартиры депутата в Нижегородской области назначено на 10 июля
04 июля 2018 09:11  [1149] Советник врио губернатора Руслан Станчев возглавил нижегородскую телекомпанию "Волга"
03 июля 2018 14:09  [1415] Московский политконсультант Сергей Румянцев вошел в нижегородский облизбирком
03 июля 2018 12:36  [316] Один человек выдвинулся на довыборы в ЗС НО к 3 июля
03 июля 2018 12:05  [274] Кандидаты в губернаторы Нижегородской области сообщили об отсутствии проблем при сборе подписей
03 июля 2018 11:44  [219] НРО КПРФ определилось с кандидатами на довыборы 2018 года
02 июля 2018 18:35  [1878] "Губернаторская" часть избиркома Нижегородской области претерпела изменения
02 июля 2018 17:33  [466] Экс-руководитель "Иннополиса" Игорь Носов назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области
02 июля 2018 13:56  [1788] Экс-сотрудник минспорта Юрий Звездин возглавил департамент спорта администрации Нижнего Новгорода
Политика

Нижегородский облизбирком представил двух новых членов комиссии на заседании 4 июля

04 июля 2018 18:01  [65] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына представила двух новых членов комиссии на заседании 4 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании.

Кислицына напомнила, что три члена облизбиркома покинули состав из-за того, что находятся в подчинении у кандидата в губернаторы Нижегородской области – врио губернатора региона Глеба Никитина. Им на замену пока пришли только два новых членов облизбиркома – Сергей Румянцев и Елена Епсилова.

"Сегодня они впервые присутствовали на нашем заседании. В настоящее время новые члены комиссии определятся с теми направлениями, которые были бы им интересны в рамках деятельности облизбиркома. Они уже вошли в состав рабочей группы по жалобам, данное постановление было принято. Думаю, что все интересы, которые у них будут, мы сможем реализовать. В ближайшее время ждем назначения от политической партии "Единая Россия", член которой также покинул наш состав", - отметила Оксана Кислицына.

На заседании также обсуждались текущие вопросы по изменениям в составы ТИКов.

Напомним, Елена Епсилова является сотрудником государственно-правового департамента Нижегородской области (выдвинута Земским собранием Ветлужского района), Сергей Румянцев – директор АНО "Центр Прикладных и Социальных Исследований и Программ" (выдвинут Земским собранием Ковернинского района). В конце июня были прекращены полномочия членов облизбиркома: замминистра внутренней политики Маргариты Красилевской, директора правового департамента облправительства Леонида Литвиненко и руководителя аппарата регионального кабмина Александра Щелокова.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph