Последние новости рубрики Общество
05 июля 2018 12:45  [65] Книжно-журнальные выставки и викторины будут проводиться летом во дворах Канавинского района Нижнего Новгорода
05 июля 2018 12:26  [55] Дополнительные электрички Дзержинск - Нижний Новгород вводятся 7, 8, 11 и 12 июля
05 июля 2018 11:25  [365] Электроснабжение отключено в поселке Новое Доскино в Нижнем Новгороде из-за плановых работ 5 июля
05 июля 2018 11:16  [93] Торги на строительство общежития для семей полицейских в Нижнем Новгороде не состоялись
05 июля 2018 11:12  [96] Канавинский мост в Нижнем Новгороде будет закрыт для пешеходов с 13:00 6 июля в день матча Уругвай-Франция
05 июля 2018 10:34  [661] Прокуратура выявила нарушение закона о конкуренции в Арзамасском районе Нижегородской области
05 июля 2018 09:46  [623] Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области открыло "горячую" линию для туристов "Натали Турс"
04 июля 2018 19:07  [256] Установка памятных знаков нижегородским путешественником на мысе Дежнева признана незаконной
04 июля 2018 18:38  [120] Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует провести капремонт школы №40 до ноября
04 июля 2018 18:17  [255] Директор Большемурашкинского детского сада "Росинка" в Нижегородской области будет уволен после скандала с воспитателем
Общество

Торги на строительство общежития для семей полицейских в Нижнем Новгороде не состоялись

05 июля 2018 11:16  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Торги на строительство общежития для семей полицейских в Нижнем Новгороде не состоялись. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 5 июля 2018 года.

Согласно информации, аукцион, назначенный на 13 июля, был признан несостоявшимся, поскольку в установленные сроки не было подано ни одной заявки на участие в нем. Напомним, малосемейное общежитие для полицейских должно быть построено на Московском шоссе, 294в. Участок площадью 0,5 га, где планируется возвести объект, принадлежит ГУ МВД по Нижегородской области. Начальная (максимальная) цена контракта была указана в размере 174,3 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Напомним, кроме того, более 900 млн рублей правительство РФ направит на строительство нового общежития для Нижегородской академии МВД. Работы выполняет автономная некоммерческая организация "Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института" (Москва). Общежитие будет построено на Анкудиновском шоссе, 3. Срок завершения работ – конец 2022 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph