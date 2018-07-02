Торги на строительство общежития для семей полицейских в Нижнем Новгороде не состоялись Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Торги на строительство общежития для семей полицейских в Нижнем Новгороде не состоялись. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 5 июля 2018 года.



Согласно информации, аукцион, назначенный на 13 июля, был признан несостоявшимся, поскольку в установленные сроки не было подано ни одной заявки на участие в нем. Напомним, малосемейное общежитие для полицейских должно быть построено на Московском шоссе, 294в. Участок площадью 0,5 га, где планируется возвести объект, принадлежит ГУ МВД по Нижегородской области. Начальная (максимальная) цена контракта была указана в размере 174,3 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет.



Напомним, кроме того, более 900 млн рублей правительство РФ направит на строительство нового общежития для Нижегородской академии МВД. Работы выполняет автономная некоммерческая организация "Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института" (Москва). Общежитие будет построено на Анкудиновском шоссе, 3. Срок завершения работ – конец 2022 года.