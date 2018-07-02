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Общество

Дополнительные электрички Дзержинск - Нижний Новгород вводятся 7, 8, 11 и 12 июля

05 июля 2018 12:26  [56] Общество
Дополнительные электрички Дзержинск - Нижний Новгород вводятся 7, 8, 11 и 12 июля

Дополнительные электрички Дзержинск - Нижний Новгород вводятся 7, 8, 11 и 12 июля

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дополнительные электрички Дзержинск - Нижний Новгород для болельщиков ЧМ-2018 вводятся 7, 8, 11 и 12 июля. Об этом пресс-служба Горьковской железной дороги сообщила 5 июля 2018 года.

Поезд №6380 сообщением Дзержинск – Нижний Новгород 7, 8, 11 и 12 июля 2018 года отправится в 01:22. Прибудет в Нижний Новгород в 01:50.

Поезд №6381 сообщением Нижний Новгород – Дзержинск 7, 8, 11 и 12 июля 2018 года отправится в 00:35, прибудет на пост 433 км в 00:45-00:46, в Доскино в 00:53-00:54. Прибудет в Дзержинск в 01:10.

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