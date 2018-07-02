Ростуризм готов помочь в продвижении Нижнего Новгорода как туристического города Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

По предварительным данным, около 300 тысяч туристов прошло по ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде с начала Чемпионата мира по футболу. Об этом руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил журналистам 5 июня 2018 года.



"Нижний Новгород – это очень интересный город для посещения туристами. Он раскрылся с разных сторон в связи с подготовкой и проведением Чемпионата мира по футболу, качественно обновился, в нем создана комфортная среда. По нашим данным, в июне около 300 тысяч туристов прошло только по одной улице Нижнего Новгорода, пешеходной (ул. Большая Покровская, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Представляете, какие это турпотоки и какое количество гостей приехало в город?", - сказал Сафонов.



Говоря о 800-летии Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году, руководитель Ростуризма порекомендовал нижегородцам в оставшееся до юбилея время сконцентрироваться на активном продвижении собственного турпродукта.



"Для этого есть все возможности. Причем, мне кажется, имело бы смысл подумать об активном продвижении турпродукта в том числе на зарубежных рынках. У нас создана система Visit Russia. В 30 странах к концу этого года будет открыто более 50 региональных представительств, поэтому с большой радостью мы готовы помочь в продвижении Нижнего Новгорода", - подчеркнул Олег Сафонов.



Он также рассказал, что города-организаторы ЧМ с начала турнира посетили порядка 5 млн человек, в том числе 2,9 млн человек приехали из зарубежных стран. Основную долю туристов приняла Москва (2,7 млн человек), Санкт-Петербург (более 600 тысяч) и Сочи – более 500 тысяч.



"Прирост числа туристов в городах ЧМ составил от 19% (Москва) до 1678% (Саранск). В среднем по всем городам прирост составил 74%. Прирост числа иностранных туристов по сравнению с июнем прошлого года составил от 20% (Санкт-Петербург) до 235 раз (Саранск). В Волгограде этот показатель вырос в 15 раз, в других городах – в среднем в полтора – два раза", - рассказал Олег Сафонов.



Напомним, жители 80 стран посетили Нижний Новгород за время пяти игр ЧМ-2018. Всего в городе проходят шесть матчей Чемпионата мира по футболу: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года прошли матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля пройдет четвертьфинал.