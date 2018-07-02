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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области 16-летней Валентины Максаковой

05 июля 2018 15:26  [89] Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Перевозском районе Нижегородской области Валентины Максаковой. Об этом поисково-спасательная группа "Рысь" сообщила 5 июля 2018 года.

Согласно информации, подросток 2002 года рождения 1 июля ушла из дома на ул. Центральная в д. Павловка и не вернулась. Может находиться в Нижнем Новгороде.

Приметы пропавшей, плотное телосложение, рост 153 см, волосы светло-русые длинные, глаза голубые. Особые приметы: на внутренней стороне правой голени татуировка в виде цветка розы, на внутренней стороне предплечья шрам. Была одета в темно-зеленую кофту с капюшоном, черные легенсы, голубые кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 283-82-00 (волонтеры), 102 (полиция).

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