Последние новости рубрики Происшествия
05 июля 2018 16:11  [101] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области Галины Алешиной
05 июля 2018 15:26  [139] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области 16-летней Валентины Максаковой
05 июля 2018 12:19  [194] Суд приговорил сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде водителя маршрутки к четырём годам колонии-поселения
04 июля 2018 19:10  [1249] Подросток утонул в р. Уста в Урене Нижегородской области 4 июля
04 июля 2018 14:40  [1246] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Владимира Маркова
04 июля 2018 11:34  [471] Уголовное дело возбуждено по факту пропажи студентки в Нижегородской области
03 июля 2018 18:41  [1559] Пожар на ул. Ошарской в Нижнем Новгороде ликвидирован
03 июля 2018 18:20  [274] Следователи выясняют причину гибели двух женщин в г. Бор Нижегородской области
03 июля 2018 17:37  [288] Суд в Нижнем Новгороде отправил на принудительное лечение виновного в убийстве трех человек на ГАЗе
03 июля 2018 17:14  [817] Здание загорелось на ул. Ошарской в Нижнем Новгороде 3 июля
Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области Галины Алешиной

05 июля 2018 16:11  [101] Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области Галины Алешиной. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 5 июля 2018 года.

Согласно информации, 70-летняя женщина 18 июня ушла из дома в п. Селищи г. Бор и пропала. Возможно, ее видели 20 – 28 июня идущей вдоль дороги о. Останкино – Бор.

Приметы пропавшей: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Особые приметы: сильно выступают вены на кистях рук. Была одета в темную куртку, синие штаны, светлую обувь. При себе имела черную кожаную сумку. "Одежда может быть другая или неопрятная", - отмечается в сообщении.

Волонтеры отмечают, что Алешина нуждается в медицинской помощи, дезориентирована.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph