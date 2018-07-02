Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области Галины Алешиной Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области Галины Алешиной. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 5 июля 2018 года.

Согласно информации, 70-летняя женщина 18 июня ушла из дома в п. Селищи г. Бор и пропала. Возможно, ее видели 20 – 28 июня идущей вдоль дороги о. Останкино – Бор.

Приметы пропавшей: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы русые до плеч, глаза зеленые. Особые приметы: сильно выступают вены на кистях рук. Была одета в темную куртку, синие штаны, светлую обувь. При себе имела черную кожаную сумку. "Одежда может быть другая или неопрятная", - отмечается в сообщении.

Волонтеры отмечают, что Алешина нуждается в медицинской помощи, дезориентирована.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).