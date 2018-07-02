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Общество

ГУММиД подало иск о банкротстве подрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде из-за долга в 626 млн рублей

05 июля 2018 18:03  [168] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде подало иск о банкротстве ООО "СК "Управление строительства-620". Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, заявление было подано 4 июля. Объем требований по нему составляет 625,9 млн рублей. Дата заседания по иску пока не назначена. НИА "Нижний Новгород" направило запрос в администрацию города с просьбой конкретизировать, за счет чего сложилась такая задолженность.

Как сообщалось ранее, станция метро "Стрелка" 12 июня. Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей был заключен с ООО "Управление строительства – 620" 23 марта 2015 года. Срок выполнения работ был ограничен концом апреля 2018 года, однако подрядчик не успел закончить их вовремя. В марте 2018 года федеральное правительство выделило на достройку метро 645,5 млн рублей. Это было необходимо в связи с удорожанием строительства и необходимостью дополнительных работ.

Напомним, также в настоящее время на рассмотрении в суде находится иск о банкротстве субподрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде – ООО "Нижегородское строительное управление – 620". Он подан ООО "Ника", которое сдавало в аренду технику для СУ-620.

СПРАВКА:
ООО "Нижегородское "Строительное управление-620" ("НН "СУ-620") зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Михаил Сергеевич Свиридов. Единственный учредитель ООО "Строительно-монтажное управление №6".

ООО "Строительно-монтажное управление №6" ("СМУ-6") зарегистрировано в Москве в июле 2014 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель Владислав Анатольевич Костенко.

ООО "СК "Управление строительства-620" ("СК "УС-620") зарегистрировано в Москве в 2007 году. Уставный капитал 1 млн 22,04 тысячи рублей. Гендиректор Владислав Анатольевич Костенко. Учредители: Николай Александрович Батырев (0,1%), Владислав Анатольевич Костенко (99,8%, указано обременение – залог АО "АКБ Пересвет"); Александр Сергеевич Новоселов (0,1%).

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