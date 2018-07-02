Более 20 нижегородских предприятий намерены сократить рабочий день 6 июля из-за ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 20 нижегородских предприятий заявили о намерении сократить рабочий день 6 июля 2018 года, в день последнего матча Чемпионата мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, после обращения главы Нижнего Новгорода Владимира Панова о возможности сделать пятницу коротким днем для работников 21 организация города, по данным на 19:00 5 июля, сообщили о положительном решении по этому вопросу. Большая часть этих предприятий находится в заречной части города.

Так, информацию о сокращении рабочего дня на один час предоставили ООО "Наш Дом", ООО "Генерация тепла", ООО "Теплосети", АО "Волгаэнергосбыт", ООО "Автозаводская ТЭЦ", ООО "Заводские сети", филиал ООО "ЕвроСибЭнерго" - распределенная генерация "Нижегородский" и ООО "НПО "Автопромагрегат". На 1 час 15 минут отпустят пораньше работников ЗАО "Управляющая компания "Автокомпонент" и ЗАО "Производственная компания "Автокомпонент Нижний Новгород". Сотрудники ООО "Автодеталь Всероссийское Общество Инвалидов" и ОАО "ЗЖБК №1" пойдут домой на два часа раньше.

Также о своем решении завершить рабочий день на 1-2 часа раньше проинформировало руководство ОКБМ им. Африкантова, ЦНИИ "Буревестник", ОАО "Нижегородский завод "Октябрь", ЗАО "Телефонстрой", ООО "Элкопром", ООО НПО "Транспорт", ПАО ПКО "Теплообменник", ООО "Нижегородские моторы", ОАО "Завод Красная Этна".

Отмечается, что решение о сокращении рабочего дня компании города принимают в индивидуальном порядке исходя из собственных технологических особенностей и производственных возможностей.

Как сообщалось ранее, предложение о сокращении рабочего дня Владимир Панов озвучил 4 июля. Он обратил внимание, что эта мера нужна в связи с ограничениями движения, которые начнутся раньше чем обычно, так как матч будет проходить с 17:00.

Напомним, 6 июля, в пятницу, в 17:00 на стадионе "Нижний Новгород" пройдет матч ¼ финала ЧМ между сборными Уругвая и Франции, а в 21:00 в фан-зоне на пл. Минина можно будет увидеть игру сборных Бразилии и Бельгии.