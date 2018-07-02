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Общество

Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Нижегородской области 7 – 10 июля

06 июля 2018 12:06  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Нижегородской области 7 – 10 июля. Об этом нижегородский гидрометцентр сообщил 6 июля 2018 года.

Согласно информации, 6 июля ожидается переменная облачность. На фоне пониженного атмосферного давления прогнозируются во второй половине дня и вечером местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха при юго-западном ветре днем +23°…+25°, ночью около +15°, что на 2° выше климатической нормы.

С 7 по 10 июля на территории региона сохранится влияние неустойчивых воздушных масс с грозовыми дождями, поступающих с акватории Балтийского моря. Температура воздуха к полудню в большинстве районов будет повышаться до +25°, на солнце на 1°…2° выше, ночные значения +15°…+17°. Температура воды +24°…+25°. Преобладающее направление ветра западное, 7-10 м/с.

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