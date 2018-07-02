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Политика

Депутаты нижегородской Думы рассмотрят инициативу общественной палаты по упрощению работы "Теплоэнерго"

06 июля 2018 13:23  [39] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты нижегородской Думы рассмотрят инициативу общественной палаты города по упрощению работы АО "Теплоэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы 6 июля 2018 года.

Речь идет об упрощении порядка регистрации инженерных сетей АО "Теплоэнерго". Если законодательная инициатива общественной палаты города будет поддержана депутатами, то для сетей с температурой теплоносителя 150 градусов и менее, не будет требоваться проект планировки и межевания территории. Таким образом, сроки согласования будут сокращены, что позволит присоединять объекты быстрее. Совместное заседание постоянных комиссий Думы по бюджету, экономике, имуществу, строительству и местному самоуправлению, где депутаты рассмотрят этот вопрос, состоится 9 июля.

Не исключено, что потом вопрос будет вынесен на внеочередное заседание Гордумы 11 июля.

Напомним, комиссия городской Думы по экономике в июне рекомендовала АО "Теплоэнерго" создать дорожную карту для ускорения подключения застройщиков к сетям, чтобы более оперативно заключать договоры техприсоединения с "Теплоэнерго" к новому зданию.

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