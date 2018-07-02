Последние новости рубрики Общество
05 июля 2018 14:39  [4] Ростуризм готов помочь в продвижении Нижнего Новгорода как туристического города
05 июля 2018 14:07  [81] Внеочередное заседание Гордумы Нижнего Новгорода назначено на 11 июля
05 июля 2018 13:39  [62] "Натали Турс" начала выплаты компенсаций по несостоявшимся поездкам
05 июля 2018 12:45  [479] Книжно-журнальные выставки и викторины будут проводиться летом во дворах Канавинского района Нижнего Новгорода
05 июля 2018 12:26  [102] Дополнительные электрички Дзержинск - Нижний Новгород вводятся 7, 8, 11 и 12 июля
05 июля 2018 11:25  [596] Электроснабжение отключено в поселке Новое Доскино в Нижнем Новгороде из-за плановых работ 5 июля
05 июля 2018 11:16  [125] Торги на строительство общежития для семей полицейских в Нижнем Новгороде не состоялись
05 июля 2018 11:12  [134] Канавинский мост в Нижнем Новгороде будет закрыт для пешеходов с 13:00 6 июля в день матча Уругвай-Франция
05 июля 2018 10:34  [874] Прокуратура выявила нарушение закона о конкуренции в Арзамасском районе Нижегородской области
05 июля 2018 09:46  [761] Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области открыло "горячую" линию для туристов "Натали Турс"
Общество

Внеочередное заседание Гордумы Нижнего Новгорода назначено на 11 июля

05 июля 2018 14:07  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Внеочередное заседание Гордумы Нижнего Новгорода назначено на 11 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Всего в предварительной повестке заседания шесть вопросов. В частности, депутаты обсудят проект внесения изменений в бюджет, а также проведут второе чтение положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности.

Напомним, на заседании 20 июня проект правового акта, устанавливающего правила общественного обсуждения градостроительных проектов, был принят в первом чтении. Документ был отправлен на доработку с учетом замечаний депутатов и прокуратуры.

Также напомним, что 2 июля 2018 года депутатам представили проект создания централизованной муниципальной информационной системы автоматизации бюджетного процесса, предусматривающий выделение 4 млн рублей на разработку программного комплекса. Общие затраты составят 27 млн рублей, завершить внедрение планируется за 2,2 года. Депутаты в целом поддержали проект и решили более детально обсудить его на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph