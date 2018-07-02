Внеочередное заседание Гордумы Нижнего Новгорода назначено на 11 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Внеочередное заседание Гордумы Нижнего Новгорода назначено на 11 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Всего в предварительной повестке заседания шесть вопросов. В частности, депутаты обсудят проект внесения изменений в бюджет, а также проведут второе чтение положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности.

Напомним, на заседании 20 июня проект правового акта, устанавливающего правила общественного обсуждения градостроительных проектов, был принят в первом чтении. Документ был отправлен на доработку с учетом замечаний депутатов и прокуратуры.

Также напомним, что 2 июля 2018 года депутатам представили проект создания централизованной муниципальной информационной системы автоматизации бюджетного процесса, предусматривающий выделение 4 млн рублей на разработку программного комплекса. Общие затраты составят 27 млн рублей, завершить внедрение планируется за 2,2 года. Депутаты в целом поддержали проект и решили более детально обсудить его на заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике.