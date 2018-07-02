Фракция КПРФ в нижегородском Заксобрании внесла на рассмотрение облпарламента проект отзыва на пенсионную реформу Общество

Фракция КПРФ в нижегородском Заксобрании внесла на рассмотрение облпарламента проект отзыва на пенсионную реформу Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области внесла на рассмотрение областного парламента проект отзыва на пенсионную реформу. Об этом сообщает пресс-служба НРО КПРФ 6 июля 2018 года.



Напомним, 12 июля на внеочередном заседании Заксобрания будет рассмотрен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". НРО КПРФ подготовила проект отзыва регионального парламента на эту инициативу.



В нем говорится, что у представленного законопроекта отсутствует финансово-экономическое обоснование, какие-либо прогнозы последствий принятия законопроекта и прогноз влияния повышения пенсионного возраста на ситуацию на рынке труда.



"Между тем, есть все основания полагать, что принятие и реализация законопроекта повлечет рост безработицы, особенно среди молодых и пожилых граждан, что в свою очередь приведет к увеличению расходов на выплату пособий по безработице и понижению стоимости рабочей силы, снижению или недостаточному росту заработных плат (как следствие – к сокращению поступления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации)", - говорится в проекте отзыва.



Кроме того, отмечает НРО КПРФ, в законопроекте нет анализа влияния повышения возраста выхода на пенсию на состояние здоровья работников, на рост инвалидности среди пожилых граждан и на динамику рождаемости вследствие значительного снижения возможности участия граждан в воспитании внуков.



"Очевидно, что люди старше 55 и 60 лет мужчины и женщины соответственно чаще болеют, продолжение трудовой деятельности таких людей способно значительно усилить нагрузку на Фонд социального страхования Российской Федерации вследствие роста выплат по больничным листам. Кроме того, продолжение трудовой деятельности для многих лиц, достигших возраста 55 и 60 лет, может привести к значительному ухудшению их здоровья и, соответственно, к повышению нагрузки на фонд обязательного медицинского страхования и к увеличению бюджетных расходов на здравоохранение", - отмечается в проекте.



При этом приведенные в законопроекте аргументы в пользу повышения пенсионного возраста не кажутся авторам проекта отзыва убедительными. Они отмечают, что рост средней продолжительности жизни в России произошел в основном за счет резкого снижения младенческой и детской смертности, но при этом средняя продолжительность жизни граждан, вступивших в трудоспособный возраст, практически не изменилась. Кроме того, утверждения о росте числа пенсионеров относительно работающих граждан не учитывают значительный рост производительности труда со времени закрепления ныне действующего пенсионного возраста. При этом размеры заработных плат в России, из которых происходит отчисление страховых взносов в пенсионный фонд, значительно ниже по отношению к производительности труда, чем в большинстве экономически развитых стран. Утверждение же о том, что пенсионный возраст был повышен в большинстве государств – бывших республик СССР или в других странах, нельзя расценивать как серьезное основание для повышения пенсионного возраста в России, отмечается в проекте отзыва.



Помимо этого, КПРФ отмечает, что, согласно социологическим опросам, повышение пенсионного возраста не поддерживается 90% граждан России, и предлагает сформулировать от ЗС НО отрицательный отзыв на данную федеральную законодательную инициативу.



Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Данный вопрос внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, которая принимает отзывы и предложения от региональных парламентариев до 17 июля.