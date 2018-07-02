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Спорт

Сборная Франции забила второй гол Уругваю в матче ¼ финала ЧМ-2018

06 июля 2018 18:23  [104] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сборная Франции забила второй гол Уругваю в матче ¼ финала ЧМ-2018. Матч проходит на "Стадионе Нижний Новгород" 6 июля 2018 года.

Защитник сборной Франции забил гол на 40 минуте матча, нападающий Антуан Гризманн – на 62.

Это первый четвертьфинал Чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России, и последний матч ЧМ-2018 для нижегородской спортивной арены. За историю турнира это четвертая встреча команд. Сборная Уругвая выигрывала чемпионаты в 1930 и 1950 годах. В текущем турнире команда заняла первое место в группе A, набрав девять очков, в последнем матче группового этапа обыграла Россию со счетом 3:0. А затем вышла в четвертьфинал, обыграв Португалию 2:1. Сборная на время ЧМ базируется в г. Бор Нижегородской области. Французская сборная была победителем чемпионата 1998 года. В текущем ЧМ французы заняли первое место в группе C, в 1/8 обыграли Аргентину со счетом 4:3.

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