Территория фан-зоны в Нижнем Новгороде закрыта из-за погодных условий 7 июля

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Работа Фестиваля болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде временно приостановлена из-за погодных условий с 17:00 7 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области.
Сообщается, что площадка будет вновь открыта при условии нормализации погодных условий. Об этом будет сообщено дополнительно.
Напомним, что 7 июля, в день матча ¼ финала ЧМ между Россией и Хорватией, который состоится в 21:00 в Сочи, нижегородская фан-зона увеличена, установлен дополнительный экран.
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