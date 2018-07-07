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Культура и отдых

Фестиваль болельщиков в Нижнем Новгороде возобновил работу

07 июля 2018 19:56  [194] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фестиваль болельщиков в Нижнем Новгороде возобновил работу в 19:30 7 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, территория фан-зоны была закрыта с 17:00 в связи с погодными условиями.

Как сообщалось ранее, 7 июля, в день матча ¼ финала ЧМ между Россией и Хорватией, который состоится в 21:00 в Сочи, нижегородская фан-зона увеличена, установлен дополнительный экран.

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