Фестиваль болельщиков в Нижнем Новгороде возобновил работу Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фестиваль болельщиков в Нижнем Новгороде возобновил работу в 19:30 7 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, территория фан-зоны была закрыта с 17:00 в связи с погодными условиями.

Как сообщалось ранее, 7 июля, в день матча ¼ финала ЧМ между Россией и Хорватией, который состоится в 21:00 в Сочи, нижегородская фан-зона увеличена, установлен дополнительный экран.