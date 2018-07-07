Глеб Никитин назвал уроженца Нижнего Новгорода Дениса Черышева одним из ярчайших игроков ЧМ-2018 Спорт

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назвал уроженца Нижнего Новгорода Дениса Черышева одним из ярчайших игроков ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 8 июля.

Напомним, 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи сборная России по футболу уступила сборной Хорватии в четвертьфинале. Первый гол в упорной игре забил Денис Черышев.

"Гол Черышева сделал счастливой всю страну и Нижний Новгород в особенности. Денис стал одним из ярчайших игроков Чемпионата мира. Жаль, что ему не удалось до конца сыграть во встрече с Хорватией. Сборная России заканчивает борьбу на мундиале, но в наших сердцах навсегда останутся лучшие моменты первенства", - подчеркнул Глеб Никитин

По словам врио губернатора, сборная России вписала себя в историю Чемпионата мира-2018. "Мы в восьмерке лучших команд планеты! Хочется сказать спасибо всем игрокам и Черышеву в особенности. Денис, Нижний гордится тобой! На твоем примере и на базе новой спортивной инфраструктуры мы будем формировать новую генерацию игроков, которые точно смогут проявить себя в российских клубах, на континентальных и мировых первенствах. Нужно ставить перед собой амбициозные задачи, чтобы закрепить имя Нижнего Новгорода на футбольной карте планеты", - добавил Глеб Никитин.

Ранее Денис Черышев был признан лучшим игроком по итогам матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ между Россией и Египтом, который прошёл в Санкт-Петербурге 19 июня 2018 года. Денис и Дмитрий Черышевы - послы Нижнего Новгорода как города-организатора Чемпионата мира по футболу.

СПРАВКА:

Денис Черышев родился в 1990 году в Нижнем Новгороде, где за местный "Локомотив" выступал его отец Дмитрий Черышев. В 1996 году Дмитрий перешёл в хихонский "Спортинг" и перевёз семью в Испанию. В 2001 году, когда его отец перешёл в "Бургос", Денис перебрался в футбольную школу этого клуба, позднее он перешёл в школу "Реала". В 15 лет Дениса взяли в юношескую команду "Хувенил С". В 2010 году он поднялся в "Реал Мадрид Кастилья", вторую команду клубной системы после основы. 27 ноября 2012 года Черышев дебютировал в официальных матчах за "Реал", став первым российским игроком, сыгравшим за клуб. В 2013 году подписал новый контракт с "Реалом", рассчитанный до лета 2017 года. Через месяц после подписания контракта был отдан в аренду "Севилье" на сезон без права выкупа. 28 июня 2014 года Черышев был арендован на один сезон "Вильярреалом". В 2015 году "Реал", которому принадлежат права на Черышева, заявил, что в следующем сезоне не будет отдавать его в аренду и установил стартовую цену за его трансфер в размере 20 млн евро. 16 июня 2016 года подписал пятилетний контракт с "Вильярреалом".