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Общество

Более 10 случаев завоза энтеровирусной инфекции из-за рубежа было зарегистрировано в РФ в мае-июне 2018 года

09 июля 2018 12:17  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 10 случаев завоза энтеровирусной инфекции из-за рубежа было зарегистрировано в Российской Федерации в мае-июне 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области со ссылкой на федеральное ведомство 9 июля.

Согласно информации, в пунктах пропуска через государственную границу РФ в период май-июнь текущего года Роспотребнадзором было зарегистрировано более 10 завозных случаев этой инфекции. Пострадавшие дети находились на отдыхе с родителями во Вьетнаме, Китае и Турции.

Отмечается, что в рамках проведенных лабораторных исследований были выявлены различные виды энтеровирусов: ЕСНО 6, Коксаки А6 и другие.

В региональном управлении Роспотребнадзора НИА "Нижний Новгород" пояснили, что данные о завозе энтеровирусной инфекции в Нижегородскую область пока уточняются. При этом в пресс-службе ведомства рассказали, что за прошедший период проведения ЧМ-2018, с 15 июня по 9 июля, в нижегородском аэропорту "Стригино" было выявлено четыре человека с различными инфекционными заболеваниями (по данным на 23 июня сообщалось о трёх), при этом это были отдыхающие, а не болельщики.

СПРАВКА:
Энтеровирусные инфекции– это группа заболеваний, в основе причин которых лежит несколько разновидностей вирусов. Вызывают заболевание вирусы Коксаки, полиовирусы и ЕСНО (экхо). Иммунитет образуется только к тому серологическому типу вируса, которым переболел ребенок и не защищает его от других разновидностей этих вирусов.

Механизм передачи может быть воздушно-капельный и фекально-оральный при не соблюдении правил личной гигиены. Чаще всего заражение происходит через воду, при употреблении сырой воды. Также возможно заражение детей через игрушки. Болеют чаще всего дети в возрасте от трёх до 10 лет. ЭВИ широко распространены в различных странах мира и являются высоко контагиозными, особенно для маленьких детей.

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