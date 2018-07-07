Более 582 тысяч обращений от потребителей поступило в МРСК Центра и Приволжья в январе-мае Бизнес

Более 582 тысяч обращений от потребителей поступило в МРСК Центра и Приволжья за период с января по май 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 9 июля.

Согласно информации, за отчетный период в компанию поступило более 582,5 тысячи обращений потребителей. Основная часть (529,4 тысячи обращений) была направлена заочно, через call-центр, интернет-приемную, почту, остальные поданы в ходе визитов потребителей в офисы обслуживания сетевой компании.

Более 68,3 тысяч обращений касались вопросов техприсоединения, на рынке которого доля компании в регионах присутствия составляет 90%. Отмечается, что необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора, размещены на информационных стендах в Центрах обслуживания потребителей компании.

Также свыше 5,9 тысячи раз граждане обращались в компанию за оказанием дополнительных услуг. Еще более 4,2 тысячи обратившихся потребителей были заинтересованы в информации о коммерческом учете электроэнергии, в том числе установке и замене счетчиков.

Как напомнили в пресс-службе МРСК, на сегодняшний день потребители имеют возможность обратиться в энергокомпанию за оказанием услуг и консультациями любыми удобными для себя способами: в интернет-приёмную на официальном сайте, в Контакт-центр компании по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).