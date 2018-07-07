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Общество

"Аэрофлот" опроверг информацию о причинах приземления в Нижнем Новгороде самолёта Челябинск-Москва 9 июля

09 июля 2018 15:00  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Аэрофлот" опроверг информацию о причинах приземления в Нижнем Новгороде самолёта Челябинск-Москва 9 июля 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Аэрофлот".

Согласно информации, рейс SU1425 Челябинск – Москва ушел на запасной аэропорт в Нижний Новгород не из-за попадания в зону турбулентности, как сообщалось ранее, а в связи с неблагоприятными метеоусловиями - низкой облачностью в районе аэропорта Шереметьево.

По данным пресс-службы авиакомпании, время стоянки составило 25 минут. Пассажирам предоставлялись услуги согласно стандартам авиакомпании. В аэропорту Шереметьево рейс SU1425 совершил посадку в 08:09.

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