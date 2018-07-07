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Происшествия

Самолет из Челябинска совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде утром 9 июля

09 июля 2018 14:05  [143] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Самолет компании "Аэрофлот", следовавший из Челябинска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде в 6:38 9 июля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Стригино".

Отмечается, что внеплановая посадка произошла из-за того, что самолет попал в зону турбулентности. В 7:28 самолет покинул нижегородский аэропорт, никто не пострадал.

Напомним, что 29 июня в нижегородском аэропорту были задержаны два рейса в Турцию. Рейсы были перенесены авиакомпаниями.

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