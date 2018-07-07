Последние новости рубрики Общество
09 июля 2018 16:18  [236] Комиссии нижегородской Думы поддержали безвозмездную передачу здания на пр. Гагарина для ветеранов ОВД
09 июля 2018 16:00  [84] Члены комиссий нижегородской Думы одобрили передачу части здания на ул. Б. Покровской районному суду
09 июля 2018 15:49  [397] Нижегородская и Свердловская области обновили соглашение о сотрудничестве
09 июля 2018 15:39  [108] Экс-чиновник райадминистрации в Володарском районе Нижегородской области к получил условный срок за подлог
09 июля 2018 15:20  [332] Пробка на Мызинский мост в Нижнем Новгороде утром 9 июля
09 июля 2018 15:00  [186] "Аэрофлот" опроверг информацию о причинах приземления в Нижнем Новгороде самолёта Челябинск-Москва 9 июля
09 июля 2018 14:38  [111] Холодная вода отключена в четырёх домах в Советском районе Нижнего Новгорода из-за планового ремонта 9 июля
09 июля 2018 14:23  [417] Облправительство предложило ГК "Столица Нижний" достроить ЖК "На Гончарова"
09 июля 2018 13:28  [720] Нижегородский писатель Захар Прилепин ушёл с поста заместителя командира батальона армии ДНР
09 июля 2018 13:14  [120] Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Нижегородской области 10-13 июля
Общество

Экс-чиновник райадминистрации в Володарском районе Нижегородской области к получил условный срок за подлог

09 июля 2018 15:39  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Суд приговорил бывшего заместителя начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Володарского района Нижегородской области к условному сроку за служебный подлог. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 9 июля 2018 года.

Следствием и судом установлено, что 11 марта 2016 года администрацией Володарского района было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 24-квартирного жилого дома, расположенного на ул. Кирова в р.п. Решетиха. Подсудимый, являвшийся на тот момент замначальника управления строительства и ЖКХ районной администрации, заявил, что все сети и системы инженерно-технического обеспечения построенного жилого дома выполнены в соответствии с проектом. В итоге муниципалитетом были зарегистрированы и оплачены права собственности на 24 непригодных для проживания помещения. Вместе с тем, еще в сентябре 2015 года администрация района приобрела квартиры в указном доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Обвиняемый вину признал в полном объеме. Суд приговорил его по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) к 1,5 годам условно.

Напомним, ранее дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля07 июля 2018Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph