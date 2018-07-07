Экс-чиновник райадминистрации в Володарском районе Нижегородской области к получил условный срок за подлог Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Суд приговорил бывшего заместителя начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Володарского района Нижегородской области к условному сроку за служебный подлог. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 9 июля 2018 года.

Следствием и судом установлено, что 11 марта 2016 года администрацией Володарского района было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 24-квартирного жилого дома, расположенного на ул. Кирова в р.п. Решетиха. Подсудимый, являвшийся на тот момент замначальника управления строительства и ЖКХ районной администрации, заявил, что все сети и системы инженерно-технического обеспечения построенного жилого дома выполнены в соответствии с проектом. В итоге муниципалитетом были зарегистрированы и оплачены права собственности на 24 непригодных для проживания помещения. Вместе с тем, еще в сентябре 2015 года администрация района приобрела квартиры в указном доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Обвиняемый вину признал в полном объеме. Суд приговорил его по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) к 1,5 годам условно.

Напомним, ранее дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).