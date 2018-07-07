Члены комиссий нижегородской Думы одобрили передачу части здания на ул. Б. Покровской районному суду

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Члены комиссий Думы Нижнего Новгорода одобрили передачу части здания на ул. Большой Покровской Нижегородскому районному суду. Такое решение было принято на совместном заседании комиссий Гордумы по бюджету, экономике, имуществу и строительству 9 июля 2018 года, вопрос будет вынесен на внеочередное заседание Думы 11 июля.
Речь идет о нежилых помещениях на втором этаже и верхнем полуэтаже (антресоли) дома №19/6 по ул. Б. Покровской общей площадью 228 кв. метров. Председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева рассказал о том, что судебный департамент вышел с инициативой передать им помещения, которые потом будут использоваться нижегородским районным судом. Напомним, районный суд переехал на Большую Покровскую, 19 из здания на пер. Плотничном после того, как областной суд разместился в новом здании на ул. Студенческой, 23.
Таким образом, здание на ул. Б. Покровской будет включено в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом и иные договоры без проведения конкурсов или аукционов. Председатель комиссии Гордумы по имуществу Кирилл Лазорин заметил, что эти помещения всегда относились к суду, переход зданий для нужд суда данным решением депутатов приводится в соответствие нормам.
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