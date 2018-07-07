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Общество

Члены комиссий нижегородской Думы одобрили передачу части здания на ул. Б. Покровской районному суду

09 июля 2018 16:00  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены комиссий Думы Нижнего Новгорода одобрили передачу части здания на ул. Большой Покровской Нижегородскому районному суду. Такое решение было принято на совместном заседании комиссий Гордумы по бюджету, экономике, имуществу и строительству 9 июля 2018 года, вопрос будет вынесен на внеочередное заседание Думы 11 июля.

Речь идет о нежилых помещениях на втором этаже и верхнем полуэтаже (антресоли) дома №19/6 по ул. Б. Покровской общей площадью 228 кв. метров. Председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева рассказал о том, что судебный департамент вышел с инициативой передать им помещения, которые потом будут использоваться нижегородским районным судом. Напомним, районный суд переехал на Большую Покровскую, 19 из здания на пер. Плотничном после того, как областной суд разместился в новом здании на ул. Студенческой, 23.

Таким образом, здание на ул. Б. Покровской будет включено в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом и иные договоры без проведения конкурсов или аукционов. Председатель комиссии Гордумы по имуществу Кирилл Лазорин заметил, что эти помещения всегда относились к суду, переход зданий для нужд суда данным решением депутатов приводится в соответствие нормам.

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