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Происшествия

Суд продлил арест обвиняемой в убийстве своих детей нижегородке

09 июля 2018 17:02  [109] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд продлил арест обвиняемой в убийстве двоих своих детей в Нижнем Новгороде женщине до 25 августа включительно. Об этом сообщается на сайте Московского райсуда 9 июля 2018 года.

Согласно информации, ходатайство о продлении ареста представил следователь по особо важным делам СУ СК по региону. Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, утром 25 апреля около дома на пр. Бусыгина подозреваемая в арендованном автомобиле KIA задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына. Чтобы избавиться от тел она купила на автозаправочной станции жидкость для розжига и увезла их в Семеновский г.о. Около д. Шалдеж она подожгла трупы, но испугавшись, что ее могут увидеть охотники, вернулась в Нижний Новгород.

26 апреля она снова вывезла погибших в Семеновский г.о. В заброшенном строении в районе д. Осинки она подожгла тела и скрылась с места преступления.

Уголовное дело в отношении 27-летней женщины возбуждено по п.п."а, в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних детей). Подозреваемая созналась в содеянном. Следователям СК она заявила, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить достойную материальную жизнь своим детям. Она не трудоустроена, разведена.

При этом, следователи установили, что ежемесячно женщина тратила более 40 тысяч рублей на аренду автотранспорта и незадолго до лишения жизни своих детей приобрела путевку для отдыха заграницей.

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