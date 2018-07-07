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Экономика

Компания Cisco планирует принять участие в программе информационного развития Нижегородской области до 2020 года

09 июля 2018 17:20  [70] Экономика

Компания Cisco планирует принять участие в госпрограмме "Развитие информационного общества Нижегородской области до 2020 года".

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, врио губернатора области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с гендиректором ООО "Сиско Солюшенз" и вице-президентом Cisco по работе в России и СНГ Джонатаном Спарроу в ходе форума "ИНОПРОМ-2018".

Как уточнил глава региона, на встрече были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве по проектам в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества Нижегородской области до 2020 года". В частности, это такие направления, как "Умный город", "Цифровое производство" и "Цифровая школа". Предполагается создание более комфортной городской среды для населения, единой информационной среды образовательных учреждений и внедрение современных систем управления производством.

"Сегодня провел переговоры с "Сиско Солюшенз", которые хотят инвестировать, хотят заходить в регион с инновационным проектом в тематике "умных городов" и цифровизации, как в промышленности, так и других сферах. Мы очень заинтересованы в этой совместной работе", - пояснил Глеб Никитин.

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