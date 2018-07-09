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Экономика

Нижегородское правительство намерено прокредитоваться на 5 млрд рублей

09 июля 2018 19:13  [49] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено прокредитоваться на 5 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, объявлено шесть аукционов на право оказания области финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий. Общий лимит задолженности по ним указан в размере 5 млрд рублей – четыре кредитных линии по 1 млрд рублей и две – по 500 млн рублей. Средства необходимы для погашения госдолга и финансирования дефицита бюджета.

Торги назначены на 30 июля 2018 года. Срок пяти кредитных линий – один год. По ним начальная цена контракта составляет 8% годовых. Таким образом за кредиты на 4 млрд рублей областной минфин готов заплатить 320 млн рублей. Еще одна кредитная линия на 1 млрд рублей рассчитана на три года. Ее максимальная стоимость составляет 247 млн рублей, или 8,25% годовых.

Напомним, по данным на 1 июля госдолг региона составлял 70,5 млрд рублей. Коммерческих кредитов на тот момент в составе долга не было. Дефицит бюджета в настоящее время составляет порядка 3 млрд рублей.

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