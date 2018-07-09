Нижегородский минтранс планирует согласовать окончательное решение по схеме движения на Мызинском мосту после 12 июля Общество

Мызинский мост Фото: НИА "Нижний Новгород"

Окончательное решение по выбору схемы движения по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде будет принято после 12 июля. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 9 июля 2018 года.

Согласно информации, министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов проконтролировал дорожную обстановку в районе Мызинского моста, где ограничено движение в связи с предстоящими ремонтными работами.

Власов рассказал, что минтранс согласовал городу схему ремонта, по которой в первые три дня на мосту устанавливаются ограждения, а специалисты анализируют перераспределение транспортных потоков. "По истечении трех дней будет принято окончательное решение, не нужно ли менять схему движения на мосту", - добавил министр.

На время ремонта моста автомобилистам рекомендовано по возможности выбирать пути объезда. Сейчас на мосту установлен запрет на проезд грузового транспорта. Транзитным грузовым автомобилям, которые следуют через Нижний Новгород со стороны Казани в сторону Кирова, нужно уходить по объездной дороге на Стригинский мост и въезжать в Нижний Новгород по М7 со стороны Москвы. Аналогичный маршрут следует выбирать тем, кто едет со стороны Бора в сторону Казани: выходить на Москву, а в п. Строителей уходить на южный обход. Тем, кто следует из Москвы в Казань и обратно, рекомендовано не заезжать в Нижний Новгород, а воспользоваться южным обходом.

Администрация города заранее установила на ключевых развязках и въездах в Нижний Новгород информационные аншлаги, предупреждающие об ограничении движения по Мызинскому мосту. Щиты установлены на подъездах к городу (на М7 "Волга", со стороны Москвы, в п. Ольгино и Большая Ельня с Арзамасского направления, в п. Доскино) и внутри города (на ул. Новикова-Прибоя), на съездах с пр. Гагарина и ряде других улиц.

Напомним, мэрия города не исключила, что по Мызинскому мосту на время ремонта будет разрешено движение только общественного транспорта. В первый день ограничения движение на подъездах к мосту образовались большие пробки.