Движение по Мызинскому мосту будет ограничено в Нижнем Новгороде с 9 июля до 3 ноября Общество

Фото: ЦОДД

Движение по Мызинскому мосту будет ограничено в Нижнем Новгороде с 9 июля до 3 ноября. Об этом сообщил центр организации дорожного движения города 2 июля 2018 года.

Согласно информации, движение вместо трех полос в каждом направлении будет организовано по одной полосе в каждом направлении.

Движение ограничено в связи с проведением ремонта на мосту.

Напомним, 31 января 2018 года на Мызинском мосту произошло повреждение деформационного шва, в связи с чем движение по мосту было частично перекрыто до 6 февраля. В апреле главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде сообщало о начале ремонта в июле. Согласно муниципальному контракту на эти цели будет направлено около 408,5 млн рублей.