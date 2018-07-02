Нижегородская мэрия не исключает пропуск только общественного транспорта по Мызинскому мосту на время ремонта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Администрация Нижнего Новгорода планирует сократить сроки ремонта Мызинского моста до начала октября. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на брифинге 4 июля 2018 года.

Контракт на выполнение работ был заключен еще в конце 2017 года. Согласно муниципальному контракту на эти цели будет направлено около 408,5 млн рублей. Работы будет вести АО "Ремонт мостов и тоннелей" (г. Москва). Срок окончания работ по контракту – 25 декабря 2018 года. Однако работы не начинались до окончания проведения в Нижнем Новгороде матчей ЧМ.



Панов рассказал, что после того, как на мосту будет снято покрытие, можно будет оценить реальный объем работ. "Срок может сократиться, но "вскрытие" покажет. Сейчас оптимальный срок - начало октября", - пояснил он.



Что касается ограничения движения по мосту во время ремонта, оно будет частичным, для движения будут открыты две полосы из шести. Особые меры вводятся в отношении большегрузного транспорта. Автомобили весом более 10 тонн не смогут заехать на переправу.



"Основная проблема связана с нарушением гидроизоляции моста, и происходит отторжение и разрушение покрытия. Это влияет на всю прочность конструкции. Ждать категорически нельзя. Мы рассматривали разные модели от полного прекращения движения до частичного", - подчеркнул Панов.



Он также отметил, что в случае образования пробок возможен запасной вариант организации движения - когда проехать по мосту можно будет только автобусам и маршруткам. "Если мы увидим, что движение будет критическим, тогда подготовлен запасной вариант – это приоритет для общественного транспорта, чтобы осуществлять комфорт перемещения между верхней и нижней частями города именно для жителей, которые пользуются общественным транспортом", - добавил Панов.



Заместитель главы администрации города Александр Герасименко рассказал о том, какие именно работы будут выполнены. "Придется снять все асфальтобетонное покрытие, снять всю гидроизоляцию, которая разрушена. После того как будут выполнены работы, будет уложен новый слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона "Щема-2". Сроки жёсткие. И в дальнейшем начинаем заниматься подмостовыми конструкциями, это произойдет позднее, сроки и суммы пока неизвестны, но ограничения движения во время ремонта подмостовых конструкций не будет", - обратил внимание он.



Напомним, движение по Мызинскому мосту изначально планировалось ограничить в период с 9 июля до 3 ноября.

Напомним также, что 31 января 2018 года на мосту произошло повреждение деформационного шва, в связи с чем движение по мосту было частично перекрыто до 6 февраля. В апреле главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде сообщало о начале ремонта в июле.