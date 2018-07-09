Суд приговорил жительницу Дзержинска Нижегородской области к обязательным работам за оставленных дома малолетних детей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жительницу Дзержинска Нижегородской области к обязательным работам за оставление без присмотра двух малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 10 июля 2018 года.

Судом установлено, что 30 октября 2017 года 27-летняя женщина оставила двух своих детей, трёх и полутора лет, в квартире одних. «Сосед по коммунальной квартире, услышав плач детей, вызвал сотрудников полиции, которые вынуждены были вскрыть квартиру и забрать девочек. Мать появилась только через двое суток, свое отсутствие пояснить не смогла. В настоящее время дети отданы бабушке», - сообщает прокуратура.

Суд приговорил женщину по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) к 200 часам обязательных работ.

Также в отношении неё решается вопрос о лишении родительских прав.