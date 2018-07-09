Нижегородская мэрия разработала проект проведения конкурсов на школьное питание после претензий УФАС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Городская Дума Нижнего Новгорода планирует рассмотреть вопрос о проведении конкурсов на школьное питание после претензий управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в правовом управлении городской Думы 9 июля 2018 года.



Согласно информации, принято решение о необходимости разработки порядка проведения конкурса по выбору организации, осуществляющей оказание услуг по организации питания в образовательных учреждениях. Администрация города разработала соответствующий проект решения.



"В соответствии с законодательством, данный проект решения подлежит оценке регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской деятельности. Процедура предусматривает размещение проекта на сайте администрации и правительства области с целью проведения публичных консультаций. Срок направления замечаний – 30 дней", - отмечается в ответе.

После того, как в проект будут внесены необходимые изменения, глава города сможет внести его на рассмотрение в Гордуму. Таким образом, рассмотрение вопроса, возможно, произойдет на заседании Гордумы 19 сентября 2018 года, дает пояснение правовое управление.

Отметим, что пока проект для оценки регулирующего воздействия не размещен.



Напомним, УФАС настаивает на приостановке заключения договоров по организации школьного питания, считая, что действующий порядок несет признаки нарушения закона "О защите конкуренции". В связи с этим, были выданы предупреждения Гордуме и администрации. Устранить нарушения необходимо было в срок до 6 июля 2018 года. Отметим, что на заседании 20 июня этот вопрос не был включен в повестку, равно как нет его в повестке внеочередного заседания, которое состоится 11 июля.