Нижегородка и ее несовершеннолетний сын с другом предстанут перед судом по обвинению в убийстве Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мать и ее сын с другом предстанут перед судом по обвинению в убийстве в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 10 июля 2018 года.

По версии следствия, летом 2017 года обвиняемая предложила своему несовершеннолетнему сыну убить соседа по коммунальной квартире, с которым у нее были регулярные бытовые конфликты. Она пообещала сыну за это 25 тысяч рублей. 16-летний обвиняемый согласился и привлек к совершению преступления своего друга.

Вечером 4 августа подростки, под предлогом поиска закладок с наркотиками, завели потерпевшего в лес недалеко от озера Сортировочное. Они избили 53-летнего мужчину бейсбольной битой, деревянной палкой и бревном. От полученных травм потерпевший скончался на месте. В сентябре подозреваемые были установлены и задержаны.

Уголовное дело по обвинению 40-летней женщины возбуждено по ч.3 ст.33, п.п."ж,з" ч.2 ст. 105 УК РФ (организация убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору по найму и руководство его исполнением), ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления). В отношении 15 и 16-летних соучастников уголовное дело возбуждено по п.п."ж,з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по найму).

Обвиняемые вину не признали, все трое арестованы. Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.