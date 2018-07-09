Движение транспорта на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде частично перекрыто до 3 августа

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Движение транспорта на ул. Пермякова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода частично перекрыто с 2 июля по 3 августа 2018 года. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения города.
Согласно информации, движение полностью перекрыто на участке в районе дома 46, неподалеку от перекрестка с проспектом Бусыгина. Ограничения связаны с ремонтом канализации.
Напомним, движение на ул. Тираспольской будет ограничено в Канавинском районе с 30 июля до по 7 сентября.
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