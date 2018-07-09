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Общество

Движение транспорта будет ограничено около п. Б.Козино в Нижегородской области из-за AFP 9-12 августа

10 июля 2018 14:50  [107] Общество
Alfa Future People

Alfa Future People

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта будет ограничено между посёлками Дубравный и Б.Козино в Балахнинском районе Нижегородской области в связи с проведением фестиваля Alfa Future People 9-12 августа 2018 года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале государственной правовой информации 10 июля.

Согласно распоряжению правительства области за подписью и.о. временно исполняющего обязанности губернатора Александра Байера, ограничение вводится на участке межмуниципальной дороги пос. Дубравный - р.п. Б.Козино с 09:00 9 августа до 23:59 12 августа с организацией объезда по улицам Свободы, Железнодорожной, Дачной, Красноармейской, Свердлова, Олимпийской, Парковой и Южной в границах Большого Козино.

Запрет не действует в отношении водителей рейсовых автобусов, которые будут доставлять посетителей на фестиваль; в отношении жителей Большого Козино; гостей фестиваля, имеющих билет для въезда на территорию, а также для сотрудников организаций, которые работают в границах данной территории.

Кроме того, правительство области предложило организатору фестиваля заключить договор на выполнение работ по установке и демонтажу временных дорожных знаков и информационных аншлагов, чтобы установить соответствующие указатели после согласования с главным управлением автомобильных дорог области.

Напомним, Alfa Future People пройдет 10-12 августа. В этом году, в зоне технологий фестиваля будет представлена экологичная пасека и симулятор погоды, а в спортивной зоне участники фестиваля смогут сдать нормы ГТО.

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